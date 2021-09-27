Во Франции неизвестные сожгли более 20 авто

Во Франции неизвестные сожгли более 20 автомобилей. Инцидент произошел в центре города Арль, что на юге страны.

Крупный пожар на парковке уничтожил 24 автомобиля.

По информации, которую предоставили полицейские, поджог совершили около 23.30 ночи в воскресенье. Часть припаркованных авто сгорела, другие серьезно повреждены.

Накануне полиция провела рейд в целях предупреждения наркоторговли в районе, во время которого задержала одного парня. В полиции на основании предыдущего опыта предполагают, что массовый поджог могли совершить другие молодые люди из группировки в качестве мести.

— Они действовали очень быстро и были на двухколесном транспорте для большей мобильности, — заявил комиссар полиции Паскаль Трузи.

По его словам, на видео с камер наблюдения попали трое предполагаемых поджигателей. Их личности надеются вскоре идентифицировать.