У Франції невідомі спалили понад 20 авто. Інцидент стався у центрі міста Арль, що розташоване на півдні країни.

Масштабна пожежа на парковці знищила 24 автомобілі.

За інформацією, що надали поліцейські, підпал вчинили близько 23.30 ночі у неділю. Деякі авто згоріли вщент, інші серйозно пошкоджені.

Напередодні поліція здійснила рейд із попередження наркоторгівлі, під час якого затримали одного хлопця. У поліції з попереднього досвіду припускають, що масовий підпал могли здійснити інші молоді люди з цієї компанії, щоб помститися.

– Вони діяли дуже швидко і були на двохколісному транспорті задля більшої мобільності, – заявив комісар поліції Паскаль Трузі.

За його словами, на відео з камер спостережень потрапили троє ймовірних паліїв. Їх сподіваються невдовзі ідентифікувати.