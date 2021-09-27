На Днепропетровщине произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб человек.

Инцидент произошел в воскресенье, 26 сентября, примерно в 17.30, сообщает пресс-центр местного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По предварительным данным, водитель BMW не справился с управлением, выехал на обочину, где столкнулся с деревом. После этого автомобиль перевернулся на бок.

Очевидцы происшествия вытащили водителя из покореженной машины с помощью подручных средств еще до прибытия спасателей.

Прибывшая бригада скорой помощи забрала потерпевшего, однако по пути к Павлоградской городской больницы № 4 мужчина скончался.

Водитель погиб: на Днепропетровщине BMW врезался в дерево / 5 фотографий

Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, в Херсонской области неподалеку от населенного пункта Казацкое столкнулись три автомобиля — Mercedes-Benz, ВАЗ-2107 и грузовик MAN.

По предварительной информации, водитель Mercedes пытался обогнать ВАЗ, но по причине несоблюдения безопасной дистанции зацепил ВАЗ, после чего вылетел на полосу встречного движения, где совершил лобовое столкновение с MAN.

Травмы водителя и пассажира Mercedes-Benz оказались несовместимы с жизнью и они оба скончались на месте происшествия еще до прибытия скорой помощи.