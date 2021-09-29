Смертельная авария произошла в Николаевской области возле города Снигиревка. Микроавтобус, заполненный пассажирами столкнулся сразу с двумя грузовиками, сначала зацепил встречный DAF, а затем вылетел на обочину и врезался в прицеп припаркованного КАМАЗ.

В результате аварии на Николаевщине погибло четыре человека — 66-летний водитель и трое пассажиров. Шесть человек, которые находились в салоне авто, получили различные травмы. Их забрали в больницу.

Водители грузовиков во время аварии не пострадали.

— С шести пострадавших, которые у нас оказались, один был направлен в профильное заведение в связи с наличием челюстно-лицевой травмы. Двое больных были направлены на амбулаторное лечение — сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей — и три больных остались в нас в больнице, — рассказал Александр Демьянов — главный врач Николаевской больницы скорой медицинской помощи.

Светлана — одна из выживших во время трагедии. Женщина сидела ближе к заду микроавтобуса. Пожалуй, это и спасло ей жизнь. Говорит — ничто не предвещало беды, автобус спокойно ехал, все говорили, и вдруг — страшный грохот, и все полетело кувырком.

— Я просто на дорогу не смотрела, я только слышала — бах! И все. И тогда я сознание потеряла, а потом как пришла в себя, мне плохо стало, и Лене плохо стало, она начала кричать, тогда они вылезли все, и я как-то из-под низу вылезла на четвереньках из-под КАМАЗ …

Женщина рассказывает — этим автобусом они всей бригадой возвращались с поля, где работают сезонными рабочими и собирают овощи. На этот раз работу закончили поздно и поехали уже затемно. Светлана отметила, что водитель ехал очень быстро, он спешил домой.

— Он летел очень быстро … Женщина звонила ему на поле, ему домой надо было ехать … Как он ехал и не видел КАМАЗ? Я вообще не знаю. И на месте при ударе сразу умер …

Самому младшему погибшему было всего 15 лет — подросток ездил на поле помочь маме. Сама женщина сейчас в больнице — с переломами обеих ног.

Следствие по делу только началось.

— Превышал ли водитель скорость и все обстоятельства ДТП будут установлены после проведения соответствующих экспертиз и следственных процессуальных действий, — заявил Александр Чернюк — заместитель руководителя отдела полиции Николаевщины.

Первоначально у водителей были отобраны соответствующие биологические образцы, а состояние водителя, погибшего в результате ДТП, будет установлено после проведения экспертизы.

Правоохранители открыли уголовное производство — за нарушение правил дорожного движения, что повлекло за собой смерть двух или более лиц.