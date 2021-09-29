Наймолодшому було 15: на Миколаївщині авто з робочими потрапило у смертельну ДТП

Смертельна аварія сталася у Миколаївській області біля міста Снігурівка. Мікроавтобус, заповнений пасажирами, зіткнувся одразу з двома вантажівками, спочатку зачепив зустрічний DAF, а потім вилетів на узбіччя і врізався у причіп припаркованого КАМАЗ.

Внаслідок аварії на Миколаївщині загинуло чотири людини – 66-річний водій та троє пасажирів. Шість осіб, які перебували в салоні авто, дістали різні травми. Їх забрали до лікарні.

Водії вантажівок під час аварії не постраждали.

– З шести постраждалих, які у нас опинилися, один був направлений в профільний заклад у зв‘язку із наявністю щелепно-лицевої травми. Двоє хворих були направлені на амбулаторне лікування – струс головного мозку та забій м‘яких тканин – і три хворих залишилися у нас у лікарні, – розповів Олександр Дем‘янов – головний лікар Миколаївської лікарні швидкої медичної допомоги.

Світлана – одна з тих, хто вижили під час трагедії. Жінка сиділа ближче до заду мікроавтобуса. Мабуть, це й врятувало їй життя. Каже – біди наче ніщо не віщувало: автобус спокійно їхав, всі розмовляли, аж раптом – страшенний гуркіт, і все полетіло шкереберть.

– Я просто на дорогу не дивилася, я тільки чула – бах! І все. І тоді я свідомість втратила, а тоді як отямилася, мені погано стало, і Лєні погано стало, вона почала кричати, тоді вони повилазили всі, і я якось з-під низу вилізла навкарачки з- під КАМАЗ…

Жінка розповідає – цим автобусом вони усією бригадою повертались з поля, де працюють сезонними робочими і збирають овочі. Цього разу роботу закінчили пізно і поїхали вже затемна. Світлана зазначила, що водій їхав дуже швидко, він поспішав додому.

– Він летів дуже швидко… Жінка телефонувала йому на поле, йому додому треба було їхати… Як він їхав і не бачив Камаз? Я взагалі не знаю. І він на місці під час удару зразу помер…

Наймолодшому загиблому було усього 15 років – підліток їздив на поле допомогти мамі. Сама жінка зараз у лікарні – з переламами обох ніг.

Слідство у справі лише розпочалося.

– Чи перевищував водій швидкість та всі обставини ДТП будуть встановлені після проведення відповідних експертиз та слідчих процесуальних дій, – заявив Олександр Чернюк – заступник керівника відділу поліції Миколаївщини.

Першочергово у водіїв були відібрані відповідні біологічні зразки, а стан водія, який загинув в результаті ДТП, буде встановлено після проведення експертизи.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження – за порушення правил дорожнього руху, що потягло за собою смерть двох чи більше осіб.