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Факты / Происшествия
Валентина Летяк |

Прибыли из Турции в грузе с тканями: в Черноморском порту задержали нелегалов

Нелегали у Чорноморському порту

Украинские пограничники в Черноморском порту обнаружили двух нелегалов среди груза ткани, который прибыл из Турции на теплоходе в полуприцепе грузовика.

Задержание незаконных мигрантов – это результат реализации опережающей информации оперативниками Одесского отряда совместно с сотрудниками СБУ и таможни.

Иностранцы не имели никаких документов, но назвались гражданами Сирии. Рассказали, что хотели попасть к родственникам в Италию, и каждый за так называемое путешествие в порту Турции заплатил по €7 тыс.

В Украине возле пункта пропуска их ожидал соотечественник, который имеет вид на жительство.

Открыто уголовное производство и устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

С начала 2021 года пограничники Одесского отряда разоблачили и прекратили нелегальные путешествия 15 мигрантов.

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Источник: Госпогранслужба

Фото: Госпогранслужба

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