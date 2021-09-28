Прибули з Туреччини у вантажі з тканинами: у Чорноморському порту затримали нелегалів

Українські прикордонники у Чорноморському порту виявили двох нелегалів серед вантажу тканини, який прибув з Туреччини теплоходом у напівпричепі вантажівки.
Затримання незаконних мігрантів – це результат реалізації випереджувальної інформації оперативниками Одеського загону спільно зі співробітниками СБУ та митниці.
Іноземці не мали жодних документів, але назвалися громадянами Сирії. Розповіли, що хотіли потрапити до родичів в Італію, і кожен за так звану мандрівку у порту Туреччини заплатив по €7 тис.
В Україні біля пункту пропуску їх чекав їхній співвітчизник, який має посвідку на тимчасове проживання.
Відкрито кримінальне провадження та встановлюються усі обставини події.
З початку 2021 року прикордонники Одеського загону викрили та припинили нелегальні подорожі 15 мігрантів.