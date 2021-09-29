На повороті до села Вергуни під Черкасами не розминулися ВАЗ та Москвич. Унаслідок дорожньо-транспортної пригоди до лікарні госпіталізували чотирьох постраждалих.

На місце події виїхали одразу три бригади екстреної медичної допомоги, тому що диспетчеру повідомили про велику кількість постраждалих.

Медики швидкої, надавши допомогу на місці, госпіталізували всіх учасників ДТП до Третьої Черкаської міської лікарні.

У 53-річної жінки діагностували перелом передпліччя та забій гомілковостопного суглобу.

26-річна учасниця ДТП потрапила до лікарні з перелом стегна.

56-річний чоловік дістав забої грудної клітки та колінного суглобу.

33-річну жінку госпіталізували з пневмотораксом.

Під Черкасами не розминулись ВАЗ та Москвич. Четверо людей – у лікарні / 3 фотографии

Напередодні біля міста Снігурівка Миколаївської області мікроавтобус, заповнений пасажирами, спочатку зачепив зустрічний DAF, а потім вилетів на узбіччя й врізався у причіп припаркованого КАМАЗу.

66-річний водій та троє пасажирів загинули. Ще шестеро осіб, які перебували в салоні авто, дістали різні травми. Їх забрали до лікарні.

Водії вантажівок під час аварії не постраждали.

Джерело: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради

Фото: Обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Черкаської облради