Россиянин пытался выехать из Украины на угнанном авто

Пограничники Волынского отряда задержали в пункте пропуска Доманово гражданина Российской Федерации, который пытался пересечь границу на угнанном автомобиле Skoda 2019 года выпуска.

Инцидент произошел в ночь на среду, 29 сентября, сообщили в пресс-центре ГПСУ.

В ходе пограничного контроля сработала база данных Интерпола, в которой числился угнанный автомобиль.

Пограничники проинформировали сотрудников украинского бюро Интерпола в Киеве, которые подтвердили, что машина с соответствующим VIN-номером была похищена в Украине в январе прошлого года и с тех пор числится в угоне.

Иномарка была передана сотрудникам полиции согласно установленной законодательством процедуре.

Напомним, в понедельник, 27 сентября, в пункте пропуска Порубное пограничники изъяли у 32-летнего украинца автомобиль Mercedes, который с 31 января 2020 года числился в розыске и был внесен в базу данных Интерпола.

Мужчина приобрел транспортное средство за границей, после чего пригнал его в Украину, где поставил на учет. О том, что буковинец ездил на угнанной машине он даже не подозревал.

Mercedes передали сотрудникам Национальной полиции для дальнейшей проверки и принятия правовых решений, а водителя иномарки задержали до выяснения обстоятельств.