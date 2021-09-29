Росіянин намагався виїхати з України на викраденому авто

Прикордонники Волинського загону затримали у пункті пропуску Доманове громадянина Російської Федерації, який намагався перетнути кордон на викраденому автомобілі Skoda 2019 року випуску.

Інцидент стався в ніч на середу, 29 вересня, повідомили в прес-центрі ДПСУ.

Під час прикордонного контролю спрацювала база даних Інтерполу, в якій значився викрадений автомобіль.

Прикордонники поінформували співробітників українського бюро Інтерполу в Києві, які підтвердили, що машина з відповідним VIN-номером була викрадена в Україні у січні минулого року і відтоді вважається викраденою.

Іномарку було передано співробітникам поліції відповідно до встановленої законодавством процедури.

Нагадаємо, у понеділок, 27 вересня, в пункті пропуску Порубне прикордонники вилучили у 32-річного українця автомобіль Mercedes, який з 31 січня 2020 року числився в розшуку і був внесений до бази даних Інтерполу.

Чоловік придбав транспортний засіб за кордоном, після чого пригнав його до України, де поставив на облік. Про те, що буковинець їздив на викраденій машині він навіть не підозрював.

Mercedes передали співробітникам Національної поліції для подальшої перевірки та ухвалення правових рішень, а водія іномарки затримали до з’ясування обставин.