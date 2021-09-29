Спланировал убийство спецназовца: СБУ сообщила о подозрении агенту ФСБ

Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в госизмене агенту ФСБ России. Его подозревают в совершении убийства украинского спецназовца в ноябре 2016 года в Ровенской области.

Он планировал убийство с сообщником.

— Злоумышленник входил в состав так называемой боевой двойки, которая в 2016 году осуществила убийство украинского спецназовца на Ровенщине. Подозреваемый скрыто переправил из РФ оружие для совершения преступления, — сообщили в пресс-центре СБУ.

Другого сообщника признали виновным по этому делу, суд назначил 12 лет лишения свободы. Его задержали в ноябре 2016 года при попытке въехать в Украину.

По данным следствия, двух граждан Украины завербовали представители ФСБ. В апреле 2016 года они прибыли из России для сбора информации об украинских военнослужащих и работниках отечественных оборонных предприятий. Полученную информацию агенты передавали своим кураторам в России.

В результате злоумышленники получили задание и убили украинского офицера военного подразделения спецназначения, добавили в СБУ. Досудебное расследование по этому делу продолжается. Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.

Напомним, ранее в Житомирской области суд приговорил к 8 годам заключения 22-летнего агента ФСБ России, который собирал секретную информацию об украинских военных.

Преступника задержала Служба безопасности Украины в апреле этого года.