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Максим Зайченко |

Спланував вбивство спецпризначенця: СБУ повідомила про підозру агентові ФСБ

агент фсб

Служба безпеки України повідомила про підозру в зраді агентові ФСБ Росії. Його підозрюють у скоєнні вбивства українського спецпризначенця в листопаді 2016 року в Рівненській області.

Він планував убивство зі спільником. 

– Зловмисник входив до складу так званої бойової двійки, яка у 2016 році здійснила вбивство українського спецпризначенця на Рівненщині. Підозрюваний приховано переправив з РФ зброю для скоєння злочину, – повідомили в прес-центрі СБУ. 

Іншого спільника визнали винним у цій справі, суд призначив 12 років позбавлення волі. Його затримали в листопаді 2016 року за спробу в’їхати в Україну.

За даними слідства, двох громадян України завербували представники ФСБ. У квітні 2016 року ці фірми прибули з Росії для збору інформації про українських військовослужбовців і працівників вітчизняних оборонних підприємств. Отриману інформацію агенти передавали своїм кураторам в Росії. 

У результаті зловмисники отримали завдання і вбили українського офіцера військового підрозділу спецпризначення, додали в СБУ. Досудове розслідування у цій справі триває. Зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці. 

Нагадаємо, раніше в Житомирській області суд засудив до 8 років ув’язнення 22-річного агента ФСБ Росії, який збирав секретну інформацію про українських військових.

Злочинця затримала Служба безпеки України у квітні цього року.

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Джерело: СБУ

Фото: СБУ

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