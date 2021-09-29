Спланував вбивство спецпризначенця: СБУ повідомила про підозру агентові ФСБ

Служба безпеки України повідомила про підозру в зраді агентові ФСБ Росії. Його підозрюють у скоєнні вбивства українського спецпризначенця в листопаді 2016 року в Рівненській області.

Він планував убивство зі спільником.

– Зловмисник входив до складу так званої бойової двійки, яка у 2016 році здійснила вбивство українського спецпризначенця на Рівненщині. Підозрюваний приховано переправив з РФ зброю для скоєння злочину, – повідомили в прес-центрі СБУ.

Іншого спільника визнали винним у цій справі, суд призначив 12 років позбавлення волі. Його затримали в листопаді 2016 року за спробу в’їхати в Україну.

За даними слідства, двох громадян України завербували представники ФСБ. У квітні 2016 року ці фірми прибули з Росії для збору інформації про українських військовослужбовців і працівників вітчизняних оборонних підприємств. Отриману інформацію агенти передавали своїм кураторам в Росії.

У результаті зловмисники отримали завдання і вбили українського офіцера військового підрозділу спецпризначення, додали в СБУ. Досудове розслідування у цій справі триває. Зловмиснику загрожує до 15 років в’язниці.

Нагадаємо, раніше в Житомирській області суд засудив до 8 років ув’язнення 22-річного агента ФСБ Росії, який збирав секретну інформацію про українських військових.

Злочинця затримала Служба безпеки України у квітні цього року.