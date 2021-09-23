Співробітники СБУ знешкодили злочинне угруповання, яке викрадало людей, а потім вимагало гроші за їхнє звільнення. Злочинців затримали після викрадення дитини депутата Полтавської обласної ради.

В СБУ повідомили, що організатором цих схем була особа, яка нині перебуває за ґратами через звинувачення в умисному вбивстві з особливою жорстокістю. До вироку суду він перебуває у Київському слідчому ізоляторі.

Зловмисник розробив план, перебуваючи у місці позбавлення волі, та організував викрадення дитини впливового бізнесмена і депутата Полтавської обласної ради.

— Чоловік підшукав виконавця викрадення через інтернет і запропонував спільнику винагороду в розмірі $100 тис. Викуп за дочку депутата становив $470 тис. Вказані кошти мали бути перераховані на електронний гаманець біткоїнами, – повідомили в СБУ.

Виконавці викрали дівчинку, після чого вступили в перемовини з її батьками. Вони погрожували фізичним насильством та смертю дитини.

Попри те, що викрадачі спілкувалися між собою та з батьками дівчини виключно через Telegram-канал або приховану інтернет-мережу DarkNet, правоохоронці змогли встановити та затримати їх.

Їм повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 189 Вимагання та ч. 2 ст. 146 Незаконне позбавлення волі або викрадення людини КК України. Наразі підозрюваним обрано запобіжні заходи. Встановлюються інші особи, які можуть бути причетними до цього правопорушення.