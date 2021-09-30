У Києві затримали іноземця, який вимагав в людей віддати неіснуючі борги (ФОТО)

У Києві затримали іноземця, який вимагав у місцевого жителя повернути неіснуючий борг. Суми погашення “боргів” сягали десятків тисяч доларів.

За даними прокурорів, 46-річний чоловік, погрожуючи застосуванням насильства та вбивством, вимагав у потерпілого буцімто повернути борг у сумі $5 тис. (135 тис. грн).

Зловмисник сам визначив графік передачі грошей частинами. А за недотримання відповідного графіку збільшував суму неіснуючої заборгованості на власний розсуд.

Відомо, що чоловік тривалий час проживає та працює в Україні. Він раніше неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності, зокрема за крадіжку автомобіля, вимагання, шахрайство, незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами.

Іноземця затримали у Києві під час отримання чергового платежу від потерпілого. Йому вже повідомили про підозру.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Слідчі дії тривають.

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Джерело: Київська міська прокуратура