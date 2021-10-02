ДТП в Одесской области — подробности ДТП в селе Петрово 2 октября (ФОТО)

В Одесской области днем ​​перевернулся трактор с прицепом, в котором находились дети. В результате аварии погиб девятилетний мальчик.

ДТП в Одесской области произошло в субботу, 2 октября, в селе Петрово.

В Одесской области перевернулся трактор с детьми: погиб девятилетний мальчик / 2 фотографии

По данным правоохранителей, пятеро мальчиков в возрасте от 9-ти до 15-ти лет находились в прицепе трактора во время движения.

Водитель ехал вдоль склона. В одно мгновение он не справился с управлением и съехал с обочины.

После аварии мужчина сбежал с места происшествия. Сейчас полицейские устанавливают его местонахождение.

В то же время девятилетний мальчик погиб в карете скорой помощи от полученных травм. Другие дети не пострадали.

Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье о нарушении правил дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, что повлекло смерть потерпевшего.

Также сегодня произошло смертельное ДТП в Киевской области — в селе Святопетривське. Так, водитель легковушки не справился с управлением и въехал в газовый модуль АЗС.

В результате аварии погиб один человек и еще один пострадал. Кроме того, повреждена цистерна с газом, с которой произошла утечка.