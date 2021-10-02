ДТП в Одеській області – подробиці ДТП у селі Петрове 2 жовтня (ФОТО)

У Одеській області вдень перевернувся трактор з причепом, у якому перебували діти. Унаслідок аварії загинув дев’ятирічний хлопчик.

ДТП в Одеській області сталася у суботу, 2 жовтня, у селі Петрове.

На Одещині перекинувся трактор з дітьми: загинув дев’ятирічний хлопчик / 2 фотографии

За даними правоохоронців, п’ятеро хлопчиків віком від 9-ти до 15-ти років перебували у причепі трактора під час руху.

Водій їхав вздовж схилу. В одну мить він не впорався з керуванням і з’їхав з узбіччя.

Після аварії чоловік втік з місця події. Наразі поліцейські встановлюють його місцеперебування.

Водночас дев’ятирічний хлопчик загинув в кареті швидкої допомоги від отриманих травм. Інші діти не постраждали.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про порушення правил дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого.

Також сьогодні сталася смертельна ДТП у Київські області – у селі Святопетрівське. Так, водій легковика не впорався з керуванням та в’їхав у газовий модуль АЗС.

Унаслідок аварії загинула одна людина та ще одна постраждала. Окрім того, пошкоджена цистерна з газом, з якої стався витік.