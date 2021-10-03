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Факты / Происшествия
Юлія Захарченко |

Пожар на курортном острове в Гондурасе: разрушено более 200 домов

Вогонь, огонь, пожар, пожежа

На одном из островов Гондураса начался сильный пожар, в результате которого уничтожено или повреждено более 200 домов.

Местные жители Гуанахи были вынуждены бежать из своих жилищ, чтобы спастись. Пользователи социальных сетей начали публиковать на своих страницах видеозаписи пожара.

На кадрах можно увидеть, как огонь разрушает ряд домов на берегу моря. Пламя охватило деревянные постройки, над островом висит черная гуща дыма.

Военно-воздушные силы Гондураса начали тушить пожар на острове Гуанаха с воздуха, однако огонь успел разрушить по меньшей мере 200 домов.

Министр Национальной системы управления рисками и Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Макс Гонсалес заявил, что в настоящее время в результате пожара пострадали четыре человека.

По его словами, пламя нанесло огромный материальный ущерб. Повреждено более 200 домов, некоторые из них использовали коммерческие предприятия.

По данным местных властей, прибыль острова в большей мере зависит от туризма. Гуанаха — один из островов Гондураса, куда путешественники приезжают, чтобы увидеть дельфинов и большой коралловый риф.

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Источник: The Guardian

Фото: Pexels

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