На одном из островов Гондураса начался сильный пожар, в результате которого уничтожено или повреждено более 200 домов.

Местные жители Гуанахи были вынуждены бежать из своих жилищ, чтобы спастись. Пользователи социальных сетей начали публиковать на своих страницах видеозаписи пожара.

HONDURAS – A massive fire destroyed or damaged more than 200 homes and businesses on the Honduran island of Guanaja on Saturday, forcing hundreds of residents to flee for safety reasons.

