На одном из островов Гондураса начался сильный пожар, в результате которого уничтожено или повреждено более 200 домов.

Местные жители Гуанахи были вынуждены бежать из своих жилищ, чтобы спастись. Пользователи социальных сетей начали публиковать на своих страницах видеозаписи пожара.

HONDURAS – A massive fire destroyed or damaged more than 200 homes and businesses on the Honduran island of Guanaja on Saturday, forcing hundreds of residents to flee for safety reasons. Subscribe to @WW3INFO ⚡⚔⚡ pic.twitter.com/kz5EMBtGzN — linz (@supergranlinz) October 3, 2021

На кадрах можно увидеть, как огонь разрушает ряд домов на берегу моря. Пламя охватило деревянные постройки, над островом висит черная гуща дыма.

Военно-воздушные силы Гондураса начали тушить пожар на острове Гуанаха с воздуха, однако огонь успел разрушить по меньшей мере 200 домов.

Министр Национальной системы управления рисками и Национального агентства по чрезвычайным ситуациям Макс Гонсалес заявил, что в настоящее время в результате пожара пострадали четыре человека.

????????¡TRAGEDIA EN GUANAJA!???????? Imágenes de la zona cero en la isla, donde un siniestro incendio perduró por horas este sábado pic.twitter.com/NIx2ok71H8 — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) October 2, 2021

По его словами, пламя нанесло огромный материальный ущерб. Повреждено более 200 домов, некоторые из них использовали коммерческие предприятия.

По данным местных властей, прибыль острова в большей мере зависит от туризма. Гуанаха — один из островов Гондураса, куда путешественники приезжают, чтобы увидеть дельфинов и большой коралловый риф.