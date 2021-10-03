На одному з островів Гондурасу почалася сильна пожежа, унаслідок якої знищено або пошкоджено понад 200 будинків.

Місцеві жителі Гуанахи були змушені бігти зі своїх осель, щоб врятуватися. Користувачі соціальних мереж почали публікувати на своїх сторінках відеозаписи пожежі.

HONDURAS – A massive fire destroyed or damaged more than 200 homes and businesses on the Honduran island of Guanaja on Saturday, forcing hundreds of residents to flee for safety reasons. Subscribe to @WW3INFO ⚡⚔⚡ pic.twitter.com/kz5EMBtGzN — linz (@supergranlinz) October 3, 2021

На кадрах можна побачити, як вогонь руйнує низку будинків на березі моря. Полум’я охопило дерев’яні споруди, над островом висить чорна гуща диму.

Військово-повітряні сили Гондурасу почали гасити пожежу на острові Гуанаха з повітря, проте вогонь встиг зруйнувати щонайменше 200 будинків.

Міністр Національної системи управління ризиками та Національного агентства з надзвичайних ситуацій Макс Гонсалес заявив, що наразі унаслідок пожежі постраждали чотири людини.

????????¡TRAGEDIA EN GUANAJA!???????? Imágenes de la zona cero en la isla, donde un siniestro incendio perduró por horas este sábado pic.twitter.com/NIx2ok71H8 — HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) October 2, 2021

За його словами, полум’я завдало величезних матеріальних збитків. Пошкоджено понад 200 будинків, деякі з них використовували комерційні підприємства.

За даними місцевої влади, прибуток острова переважно залежить від туризму. Гуанаха – один з островів Гондурасу, куди мандрівники приїжджають, щоб побачити дельфінів та великий кораловий риф.