На одному з островів Гондурасу почалася сильна пожежа, унаслідок якої знищено або пошкоджено понад 200 будинків.

Місцеві жителі Гуанахи були змушені бігти зі своїх осель, щоб врятуватися. Користувачі соціальних мереж почали публікувати на своїх сторінках відеозаписи пожежі.

HONDURAS – A massive fire destroyed or damaged more than 200 homes and businesses on the Honduran island of Guanaja on Saturday, forcing hundreds of residents to flee for safety reasons.

October 3, 2021