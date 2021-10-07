В городке Снегиревке на Николаевщине мужчина сжег тещу в доме во время семейного конфликта. На самом деле он хотел поджечь свою жену, но ей удалось убежать.

64-летний Юрий намеренно облил 84-летнюю тещу бензином и поджег зажигалкой. Женщина моментально вспыхнула, поэтому выжить у нее шансов практически не было.

Также едва не сгорел весь дом, ведь в помещении везде был разлит бензин, и пламя быстро перекинулось на вещи и мебель. Только кухня сгорела дотла.

Сотрудники спасательной службы ликвидировали пожар в доме. В то же время полицейские выяснили все обстоятельства происшествия.

По данным правоохранителей, зять сильно выпил и начал ссориться с женой из-за ревности. Во время скандала он и убил тещу.

Соседи говорят: женщина стала жертвой случайно. На самом деле Юрий хотел поджечь жену, с которой как раз поссорился. Но женщине удалось убежать, а под горячую руку попала ее мать.

Кроме того, местные говорят, что Юрий был всегда приветливым и никогда не пил.

— Я знаю, что он никогда не пил. Он водитель, ездил в дальние рейсы. Шофер всю жизнь. Пьяным я его никогда в жизни не видела, — признается соседка Лидия.

Мужчину сразу задержали, он не пытался бежать. Однако нападающий до сих пор не может объяснить, зачем поджег мать жены.

Сейчас злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.