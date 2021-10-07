У містечку Снігурівці на Миколаївщині чоловік спалив тещу у домі під час сімейного конфлікту. Насправді ж він хотів підпалити свою дружину, та їй вдалось утекти.

64-річний Юрій навмисно облив 84-річну тещу бензином та підпалив запальничкою. Жінка вмить спалахнула, тож вижити у неї шансів практично не було.

Також ледь не згорів весь будинок, адже у приміщенні скрізь був розлитий бензин, і полум’я швидко перекинулося на речі та меблі. Лише кухня згоріла вщент.

Співробітники рятувальної служби ліквідували пожежу у будинку. Водночас поліцейські з’ясували всі обставини події.

За даними правоохоронців, зять добряче випив та почав сваритися із дружиною через ревнощі. Під час скандалу він і вбив тещу.

Сусіди кажуть: жінка стала жертвою випадково. Насправді Юрій хотів підпалити дружину, з якою якраз посварився. Але жінці вдалося втекти, а під гарячу руку потрапила її матір.

Окрім того, місцеві кажуть, що Юрій був завжди привітним та ніколи не пив.

– Я знаю, що він ніколи не пив. Він водій, їздив у дальні рейси. Шофер усе життя. П’яним я його ніколи в житті не бачила, – зізнається сусідка Лідія.

Чоловіка одразу затримали, він не намагався тікати. Однак нападник і досі не може пояснити, навіщо підпалив матір дружини.

Наразі зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 10 до 15 років або ж довічне ув’язнення.