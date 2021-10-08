Смерть нардепа Полякова: в полиции сообщили подробности

Таксист, который в ночь на 8 октября подвозил народного депутата от депутатской группы За будущее Антона Полякова, забрал его с остановки.

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Украины.

Отмечается, что ночью во время патрулирования на проспекте Соборности в Киеве патрульные полицейские остановили автомобиль Hyundai Sonata, поскольку тот нарушил правила дорожного движения.

В авто правоохранители обнаружили нардепа Полякова в бессознательном состоянии.

– Во время общения с водителем заметили на заднем сиденье мужчину, который был в бессознательном состоянии. Водитель сообщил, что это пассажир, которого он взял подвезти с остановки, — говорится в сообщении.

Патрульные полицейские срочно вызвали скорую помощь, а также вспомогательный экипаж.

Инспекторы достали Антона Полякова из автомобиля, положили в стабильное боковое положение и, ожидая приезда скорой, начали сердечно-легочную реанимацию.

По данным полиции, на тот момент у нардепа отсутствовали пульс и дыхание. Впоследствии Полякова спасали врачи, но все усилия оказались напрасными.

–В дальнейшем врачи скорой продолжили проводить реанимационные действия, однако это оказалось напрасным, мужчина в себя так и не пришел. Позже удалось установить личность погибшего, им оказался действующий народный депутат Верховной Рады Украины, — уточнили в полиции.

Утром 8 октября стало известно о смерти Антона Полякова — народного депутата Верховной Рады ІХ созыва от депутатской группы За будущее.

По факту смерти нардепа открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК с пометкой Естественная смерть. Тело Антона Полякова направлено на судебно-медицинскую экспертизу.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова рассказала, что нардепа Полякова в бессознательном состоянии обнаружил наряд патрульных в автомобиле такси, который остановили за нарушение правил дорожного движения. Скорая не смогла реанимировать нардепа.

Источник: Патрульная полиция Украины