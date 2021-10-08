Таксист, котрий у ніч на 8 жовтня підвозив народного депутата від депутатської групи За майбутнє Антона Полякова, забрав його із зупинки.

Про це поінформували в прес-службі Патрульної поліції України.

Зазначається, що вночі під час патрулювання на проспекті Соборності у Києві патрульні поліцейські зупинили автомобіль Hyundai Sonata, оскільки той порушив правила дорожнього руху.

В авто правоохоронці виявили нардепа Полякова у непритомному стані.

– Під час спілкування з водієм помітили на задньому сидінні чоловіка, який був у непритомному стані. Водій повідомив, що це пасажир, якого він взяв підвезти із зупинки, – йдеться в повідомлення.

Патрульні поліцейські терміново викликали швидку медичну допомогу, а також допоміжний екіпаж.

Інспектори дістали Антона Полякова з автомобіля, поклали в стабільне бокове положення та, очікуючи приїзду швидкої, розпочали серцево-легеневу реанімацію.

За даними поліції, на той момент у нардепа були відсутні пульс та дихання. Згодом Полякова рятували лікарі, але всі зусилля виявилися марними.

– Надалі лікарі швидкої продовжили проводити реанімаційні дії, однак це виявилося марними, чоловік до тями так і не прийшов. Пізніше вдалося встановити особу померлого, ним виявився чинний народний депутат Верховної Ради України, – уточнили в поліції.