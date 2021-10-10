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Юлія Захарченко |

Маршрутка розкололася навпіл: у Києві сталася автокатастрофа

ДТП

У Києві біля станції метро Лісова сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Унаслідок автокатастрофи загинуло щонайменше двоє людей, ще декілька осіб постраждали.

Про це повідомляє Київ Оперативний на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook. За попередніми даними, на Броварському проспекті зіткнулися маршрутний автобус та легковий автомобіль.

У салоні маршрутки перебували пасажири. На великій швидкості легковик врізався у транспортний засіб, після чого він відлетів у стовп та розколовся.

Наразі невідома точна кількість постраждалих унаслідок ДТП. За даними ЗМІ, звук удару можна було почути навіть на станції метро Чернігівська (відстань між нею та Лісовою понад 1 км).

На місці аварії працюють працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій, Національної поліції та медики. Наразі рух на цій частині автодороги ускладнений.

За попередніми даними, водій автобуса перебував за кермом у тверезому стані. Декілька пасажирів травмувалися, один чоловік має перелом ноги.

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Фото: Depositphotos

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