Церемония прощания с народным депутатом Украины Антоном Поляковым состоится в Черниговском областном филармоническом центре по адресу проспект Мира, дом 15.

Об этом идет речь в посте на странице Антона Полякова в социальной сети Facebook. Согласно сообщению, прощание начнется в 10.00 в понедельник, 11 октября.

В пятницу, 8 октября, стало известно о смерти Антона Полякова — народного депутата от фракции За майбутнє. Политику было 33 года, он родом из города Чернигова.

По данным Национальной полиции, нардепу стало плохо в салоне такси, его пытались реанимировать работники скорой медицинской помощи, однако им не удалось.

Прокуратура открыла уголовное производство по статье 115 (Умышленное убийство) УК с пометкой Естественная смерть. Тело народного депутата направили на судебно-медицинскую экспертизу.

Вскоре народный депутат Галина Янченко заявила, что в крови Полякова обнаружили алкоголь и метадон. По ее словам, такой результат показала токсикология.

Фото: Антон Поляков