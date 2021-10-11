На Полтавщине возле села Карпиловка Лубенского района 11 октября около 6.40 произошло ДТП на 174 км трассы Киев — Харьков — Довжанский.

Автобус с 22 пассажирами и двумя водителями, следовавший из Луганской области в Киев, съехал с дороги в кювет и перевернулся на бок.

По данным полиции, пострадал один из водителей и 10 пассажиров. Врачи сейчас устанавливают степень тяжести телесных повреждений каждого.

На месте аварии работает следственно-оперативная группа полиции.

Решается вопрос об открытии производства по статье 286 Уголовного кодекса Украины — Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Первой частью статьи, то есть, когда речь идет о травмах средней тяжести, предусмотрено наказание в виде штрафа от 200 до 500 необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительных работ на срок до двух лет, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничения свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.