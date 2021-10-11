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Валентина Летяк |

Під Лубнами перекинувся автобус із пасажирами – 11 постраждалих

Під Лубнами перекинувся автобус з пасажирами

На Полтавщині поблизу села Карпилівка Лубенського району 11 жовтня близько 6.40 сталася ДТП на 174 км траси Київ – Харків – Довжанський.

Автобус з 22 пасажирами та двома водіями, який прямував з Луганської області до Києва, з’їхав з дороги в кювет і перекинувся на бік.

За даними поліції, постраждав один із водіїв та 10 пасажирів. Лікарі нині встановлюють ступінь тяжкості тілесних ушкоджень кожного.

На місці аварії працює слідчо-оперативна група поліції.

Вирішується питання щодо відкриття провадження за статтею 286 Кримінального кодексу України – Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

Під Лубнами перекинувся автобус з пасажирами

Першою частиною цієї статті, тобто, коли йдеться про травми середньої тяжкості, передбачено покарання у вигляді штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправних робіт на строк до двох років, або арешту на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

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