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Марія Степанюк |

На Ровенщине прокуроры отстояли пожизненный приговор для 32-летнего педофила

педофіл, зґвалтування

Мужчина, который неоднократно насиловал свою 10-летнюю падчерицу, признан виновным и приговорен к пожизненному заключению.

В Ровенском апелляционном суде 32-летний подсудимый пытался обжаловать предыдущий приговор за совершение преступлений по ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 УК Украины. Однако, прокуроры Ровенской областной прокуратуры смогли его отстоять.

Досудебное следствие установило, что мужчина совершал развратные действия, сексуальное насилие и насиловал 10-летнюю дочь своей сожительницы в период с января по май 2020 года.

Преступник снимал свои преступления на видео, которое случайно в его телефоне увидела мать ребенка и сразу сообщила в полицию.

Во время рассмотрения уголовного производства в суде виновник свою вину в совершении инкриминируемого ему уголовного преступления признал частично.

Адвокат обвиняемого и сам обвиняемый решили обжаловать наказание, не согласившись с его строгостью.

Ровенский апелляционный суд жалобы обвиняемого и его защитника не удовлетворил и оставил обвиняемому наказание, установленное судом первой инстанции.

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Источник: Офис генпрокурора

Фото: Depositphotos

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