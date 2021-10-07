На Ровенщине суд наказал 22-летнего учителя танцев, который долгое время развращал 10-летнюю ученицу. В результате чего у девочки возникла депрессия.

По данным прокуроров, с конца января до середины февраля 2021 года танцор совершал развратные действия в отношении девочки, которая была его ученицей.

Так, молодой человек присылал ребенку в Viber фотографии своих гениталий, а в чате затрагивал тему сексуального характера.

Более того, учитель танцев просил девочку присылать ему эротические фото и видео в ответ. Ребенок в свою очередь соглашался из-за страха.

Однажды мать девочки случайно увидела переписку дочери с хореографом и начала расспрашивать ее обо всем.

Девочка же призналась, что никому не рассказала об общении с учителем из-за страха, что мужчина где-то ее встретит или покажет кому-то ее снимки.

После этого девочка начала посещать психолога. Она рассказала специалисту, что обожает танцы, но не может ходить на тренировки, поскольку учитель касался ее тела и заставлял отправлять интимные фото.

У судьи же отметили, что девочка находится в депрессии, ведь ей нанесли значительную моральную травму. Поэтому она до сих пор боится посещать кружки и ходить в школу.

Сам учитель во время суда признался, что он еще общался со старшей сестрой своей ученицы.

Они познакомились в Instagram, где он также посылал фото своего полового органа и даже видео с мастурбацией. А после просил сбросить откровенные фото своего тела, на что девушка отказала.

Таким образом мужчина признал свою вину в зале суда и извинился перед матерью девочки.

Хореографа осудили условно до трех лет, а также отстранили от преподавания на такой же срок.

Кроме того, он заплатит 30 тыс. грн по иску родителей и 20 тыс. грн, которые они потратили на услуги адвоката. Также он заплатит 100 тыс. грн моральной компенсации.

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Источник: ЕГСР