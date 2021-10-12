На Рівненщині прокурори відстояли довічний вирок для 32-річного педофіла

Чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою 10-річну падчерку, визнано винним та засуджено до довічного ув’язнення.

У Рівненському апеляційному суді 32-річний підсудний намагався оскаржити попередній вирок за скоєння злочинів за ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 КК України. Втім, прокурори Рівненської обласної прокуратури змогли його відстояти.

Досудове слідство встановило, що чоловік вчиняв розпусні дії, сексуальне насильство та ґвалтував 10-річну доньку своєї співмешканки у період з січня до травня 2020 року.

Злочинець фільмував свої злочини на відео, яке випадково у його телефоні побачила матір дитини і відразу повідомила до поліції.

Під час розгляду кримінального провадження у суді винуватець свою вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав частково.

Адвокат обвинуваченого та сам обвинувачений вирішили оскаржити покарання, не погодившись із його суворістю.

Рівненський апеляційний суд скарги обвинуваченого та його захисника не задовольнив та залишив обвинуваченому покарання, встановлене судом першої інстанції.