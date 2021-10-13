На Вінниччині 16-річна дівчина жорстоко вбила матір: стали відомі подробиці

Село Глухівці на Вінниччині оперативники прочісують вздовж і впоперек – шукають місцеву жінку. Про зникнення 35-річної Надії у поліцію повідомила її свекруха. Коли слідчі обстежили будинок, то одразу зрозуміли: знайти Надію живою малоймовірно – в цьому переконували сліди крові у кухні.

Службовий собака узяв слід і привів до старої недобудови по сусідству. У нечинному каналізаційному колодязі копи та виявили страшну знахідку.

Під купою цегли та старим одягом лежало закривавлене тіло жінки. Згодом експерти нарахують на ньому три десятки ножових поранень. А вже до ранку слідчі назвуть ім‘я ймовірного убивці. Це Олександра – донька загиблої. І їй лише 16 років.

– Під час спілкування з 16-річною донькою потерпілої остання у скоєному злочині зізналась та повідомила, що у неї був з матір‘ю словесний конфлікт, який переріс у бійку, в результаті чого остання взяла кухонний ніж та нанесла матері біля 30 ударів в область грудей та спини. З метою приховування слідів злочину донька потерпілої, погрузивши матір на тачку вивезла її у закинутий будинок, – повідомили в управлінні карного розшуку Вінничини.

Одинадцятикласниця Саша у школі була справжнім взірцем. Відмінниця, спортсменка, беззаперечна лідерка. Що дівчина жорстока вбивця, тут вірити відмовляються.

16-річній дівчині вже оголосили про підозру в умисному вбивстві матері. Судове засідання, на якому обирали запобіжний захід, проводили у закритому режимі, бо ж неповнолітня. А от на відповідальність перед законом юний вік підозрюваної ніяк не вплине. За жорстоке вбивство матері дівчина може потрапити до колонії на довгих 15 років. Призвичаюватися до життя за ґратами школярка вже починає у СІЗО, де вона проведе як мінімум два місяці.