В Киевской области мужчина бросился на правоохранителей с вилами. Полицейские остановили его предупредительным выстрелом в воздух.

Как сообщили в пресс-службе полиции Киевской области, инцидент произошел в Фастовском районе вечером 11 октября.

Дежурному поступило сообщение о краже инструментов. Когда полицейские прибыли на место, обнаружили двух мужчин — 63-летнего отца и его 28-летнего сына. Они были пьяны.

Увидев полицейских, они начали нецензурно выражаться в адрес силовиков, хватать их за одежду и бросаться в драку. В какой-то момент сын схватил вилы и набросился на полицейских.

На замечание полицейских прекратить нападение мужчина не реагировал. Остановить его они смогли предупредительным выстрелом в воздух.

Следователи уже открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины. Решается вопрос о сообщении о подозрении.

Напомним, ранее в Киеве мужчина зарезал родного сына. Инцидент произошел вечером, когда 55-летний хозяин вернулся домой с работы.

Во время конфликта старший мужчина схватил кухонный нож и несколько раз ранил сына, попав ему в грудь и спину.