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Максим Зайченко |

Під Києвом чоловік напав з вилами на поліцейських: заспокоїли пострілом 

полиц вила

У Київській області чоловік кинувся на правоохоронців з вилами. Поліцейські зупинили його попереджувальним пострілом у повітря.

Як повідомили в прес-службі поліції Київської області, інцидент стався в Фастівському районі ввечері 11 жовтня. 

Черговому надійшло повідомлення про крадіжку інструментів. Коли поліцейські прибули на місце, виявили двох чоловіків – 63-річного батька та його 28-річного сина. Вони були п’яні. 

Побачивши поліцейських, вони почали нецензурно висловлюватися на адресу силовиків, хапати їх за одяг і кидатися в бійку. У якийсь момент син схопив вила і накинувся на поліцейських.

На зауваження поліцейських припинити напад чоловік не реагував. Зупинити його вони змогли попереджувальним пострілом в повітря.

Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України. Вирішується питання про повідомлення про підозру.

Нагадаємо, раніше в Києві чоловік зарізав рідного сина. Інцидент стався ввечері, коли 55-річний господар повернувся додому з роботи.

Під час конфлікту старший чоловік схопив кухонний ніж і кілька разів поранив сина, потрапивши йому в груди та спину.

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