Изнасилование беременной на Полтавщине: в полиции сообщили подробности

На Полтавщине продолжается проверка информации об изнасиловании, в котором заподозрили полицейского.

Как сообщили правоохранители Национальной полиции, сейчас в изнасиловании жительницы Лубенского района Полтавской области подозревают полицейского.

— 12 октября около 8 часов утра поступило сообщение от жительницы Лубенского района о том, что ночью ее изнасиловали двое человек. Один из мужчин, на которого указывает потерпевшая — местный участковый офицер полиции, который с 30 сентября находился на больничном, — сообщили в правоохранительных органах.

После регистрации заявления сотрудники главной инспекции и внутренней безопасности Нацполиции начали сбор информации о событии для объективного документирования указанного факта.

Следователи территориального управления ГБР открыли уголовное производство. В полиции ведут свое расследование и уверяют, что всячески способствуют следствию.

По данным источника в Нацполиции, потерпевшая и участковый между собой знакомы. Накануне они отдыхали в компании еще с одним гражданским и употребляли алкогольные напитки.

Судмедэкспертиза не зафиксировала повреждений внутренних органов или телесных повреждений у женщины. Также врач не подтвердил беременность, о которой она сообщала.

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Мужчина, который неоднократно насиловал свою 10-летнюю падчерицу, признан виновным и приговорен к пожизненному заключению.

В Ровенском апелляционном суде 32-летний подсудимый пытался обжаловать предыдущий приговор за совершение преступлений по ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 УК Украины. Однако прокуроры Ровенской областной прокуратуры смогли его отстоять.

Источник: Национальная полиция