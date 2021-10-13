Зґвалтування вагітної на Полтавщині: у поліції повідомили подробиці

На Полтавщині триває перевірка інформації про зґвалтування, в якому запідозрили поліцейського.

Як повідомили правоохоронці Національної поліції, наразі у зґвалтуванні мешканки Лубенського району Полтавщини підозрюють поліцейського.

– 12 жовтня близько 8 години ранку надійшло повідомлення від мешканки Лубенського району про те, що вночі її зґвалтували двоє осіб. Один із чоловіків, на якого вказує потерпіла – місцевий дільничний офіцер поліції, який з 30 вересня перебував на лікарняному, – повідомили у правоохоронних органах.

Після реєстрації заяви співробітники головної інспекції та внутрішньої безпеки Нацполіції розпочали збір інформації про подію для об’єктивного документування вказаного факту.

Слідчі територіального управління ДБР відкрили кримінальне провадження. У поліції ведуть своє розслідування та запевняють, що всіляко сприяють слідству.

За даними джерела у Нацполіції, потерпіла та дільничий між собою знайомі. Напередодні вони відпочивали в компанії ще з одним цивільним та вживали алкогольні напої.

Судмедекспертиза не зафіксувала пошкоджень внутрішніх органів чи тілесних ушкоджень у жінки. Також лікар не підтвердив вагітність, про яку вона повідомляла.

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Чоловіка, який неодноразово ґвалтував свою 10-річну падчерку, визнано винним та засуджено до довічного ув’язнення.

У Рівненському апеляційному суді 32-річний підсуднийнамагався оскаржити попередній вирок за скоєння злочинів за ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152 КК України. Втім, прокурори Рівненської обласної прокуратури змогли його відстояти.

Джерело: Національна поліція