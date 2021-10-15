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Факты / Происшествия
Дмитро Кудрявцев |

Угрожал взрывом: во Львове задержали псевдоминера

Мінування Львів

Днем, 15 октября, в полицию Львовской области позвонил неизвестный, сообщив о заминировании железнодорожного вокзала в городе.

Правоохранительные органы вместе с саперами и кинологами прибыли на место происшествия.

В ходе поисковых работ были эвакуированы около 200 человек, но взрывчатка так и не была найдена.

— В течение получаса полицейские установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался 32-летний житель Хмельницкой области, – сообщили в полиции.

Правоохранители провели обыски, в ходе которых у подозреваемого были извлечены вещественные доказательства в виде мобильного телефона, с которого он звонил.

Мужчина задержан. По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.1 ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) УК Украины.

В случае, если будет доказана его вина, подозреваемому грозит до шести лет тюрьмы.

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Источник: Нацполиция

Фото: Нацполиция

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