Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Надзвичайні події
Дмитро Кудрявцев |

Погрожував вибухом: у Львові затримали псевдомінера

Мінування Львів

Вдень, 15 жовтня, до поліції Львівської області зателефонував невідомий, повідомивши про замінування залізничного вокзалу в місті.

Правоохоронні органи разом з саперами та кінологами прибули на місце події.

Під час пошукових робіт було евакуйовано близько 200 осіб, але вибухівку так і не було знайдено.

– Протягом півгодини поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 32-річний мешканець Хмельницької області, – повідомили в поліції.

Правоохоронці провели обшуки, під час яких у підозрюваного було вилучено речові докази у вигляді мобільного телефону, з якого він дзвонив.

Чоловіка було затримано. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.

У разі, якщо буде доведено його вину, підозрюваному загрожує до шести років в’язниці.

Читайте
Біля мечеті в Кабулі пролунав вибух: є жертви та поранені

 

Джерело: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Теги: , , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка