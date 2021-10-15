Погрожував вибухом: у Львові затримали псевдомінера

Вдень, 15 жовтня, до поліції Львівської області зателефонував невідомий, повідомивши про замінування залізничного вокзалу в місті.

Правоохоронні органи разом з саперами та кінологами прибули на місце події.

Під час пошукових робіт було евакуйовано близько 200 осіб, але вибухівку так і не було знайдено.

– Протягом півгодини поліцейські встановили особу зловмисника та затримали його. Ним виявився 32-річний мешканець Хмельницької області, – повідомили в поліції.

Правоохоронці провели обшуки, під час яких у підозрюваного було вилучено речові докази у вигляді мобільного телефону, з якого він дзвонив.

Чоловіка було затримано. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності) КК України.

У разі, якщо буде доведено його вину, підозрюваному загрожує до шести років в’язниці.