ДБР розповіло про випадки побиття громадян поліцейськими

Державне бюро розслідувань викрило правоохоронців, які перевищували посадові повноваження та знущалися з громадян у трьох областях України.

Перший випадок стався у Житомирському районному відділку поліції. За даними ДБР, громадянина доставили для з’ясування деталей дрібного хуліганства, яке він ймовірно міг вчинити.

Під час діалогу між чоловіком та оперуповноваженим виникла суперечка, після чого поліцейський у холі відділку побив 41-річного затриманого гумовим кийком.

Свідки події зупинили правоохоронця та викликали швидку допомогу. Медики діагностували у чоловіка закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та численні забої різних частин тіла.

Другий випадок зафіксували у Запоріжжі. За даними ДБР, патрульні без жодних підстав зупинили жінку та чоловіка, наказавши громадянину роздягатися.

Поліцейські не знайшли у нього заборонених речовини, проте почали знущатися та бити його. Чоловік постраждав унаслідок викручування вух та пальців, ударів у голову, ноги та інші частини тіла.

Третій випадок стався у Київській області. Інспектора тактико-оперативного реагування патрульної поліції Білої Церкви підозрюють у побитті порушника правил дорожнього руху.

За даними ДБР, патрульні зупинили машину, водій якої повернув на червоному світлі світлофора. Правоохоронці не провели тест та виписали штраф водію за водіння “у стані алкогольного сп’яніння”.

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Під час вилучення водійських прав чоловік вдарив рукою в заднє вікно службового транспортного засобу. Правоохоронці вибігли з поліцейської машини та скрутили чоловіка.

Інспектор бив його руками та ногами в голову та тулуб, після чого надягнув кайдани. Після вибачень чоловіка правоохоронець продовжував його бити.

Поліцейських звинувачують у статті 365 (Перевищення влади та службових повноважень, що супроводжувалися насильством) КК України. Найбільше покарання за цією статтею передбачає ув’язнення терміном до восьми років.