На Киевщине парень до смерти избил 44-летнего участника ООС

В Киевской области пьяный спортсмен до смерти забил 44-летнего участника ООС. Инцидент произошел в четверг, 14 октября, в селе Петропавловская Борщаговка на улице Кольцевая дорога.

Ночью на линию 102 поступило сообщение о том, что на улице лежит мужчина без сознания. На место прибыла полиция и скорая помощь. Они пытались реанимировать пострадавшего, но он умер.

Как выяснили правоохранители, 44-летнего умершего побил прохожий. Он внезапно напал на участника ООС и нанес ему несколько ударов руками и ногами, в частности в голову, и пытался скрыться с места происшествия.

По предварительным данным, в момент нападения подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения. Фигуранту дела 24 года, он родился в Кропивницком, а на Киевщине работал в кафе.

Также известно, что молодой человек занимается боевыми искусствами, а на родине его обвиняют в грабеже.

24-летнему уроженцу Кропивницкого сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение). Ему грозит от семи до 10 лет лишения свободы.

Ему уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. У погибшего 44-летнего мужчины осталось двое детей.

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