Убил жену коброй: в Индии мужчину приговорили к двойному пожизненному заключению

В Индии мужчину приговорили к двойному пожизненному заключению за убийство жены укусом кобры.

Мужчину по имени Сурадж Кумар арестовали в 2020 году после того, как его 25-летняя жена Утра была найдена мертвой в собственном доме.

Полиция начала расследование возможного убийства Утры после заявления ее семьи, которые утверждали, что мужчина таким образом хотел получить приданое.

Суд признал его виновным в том, что он бросил на кровать кобру, пока женщина спала.

Родители Утри начали подозревать мужчину еще за несколько недель до смерти Утры, ведь женщину раньше уже кусала ядовитая змея Дабойя Рассела из семьи гадюковых, но она смогла вылечиться.

Полиция сообщила, что по обоим случаям за укусом змеи стоял ее муж Сурадж. Правоохранители также арестовали мужчину, который помог Сураджу добыть рептилий. Позже он помог полиции собрать доказательства.

По данным индийского юридического сайта LiveLaw, полицейское обвинения насчитывают 1 тыс. страниц и подробно описывают заговор, который был спланирован и реализован Сураджем.

Обвинение утверждало, что это был “самый редкий из редких случаев”, а также требовали смертной казни для мужчины.

Судья согласился, что это редкий случай, и приговорил Сураджа к двойному пожизненному заключению, а также обязал его выплатить штраф в размере 500 тыс. рупий ($6 635).