На Київщині молодик до смерті побив 44-річного учасника ООС

У Київській області п’яний спортсмен до смерті забив 44-річного учасника ООС. Інцидент стався у четвер, 14 жовтня, у селі Петропавлівська Борщагівка на вулиці Кільцева дорога.

Вночі на лінію 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці лежить чоловік без свідомості. На місце прибула поліція та швидка допомога. Вони намагалися реанімувати потерпілого, але він помер.

Як з’ясували правоохоронці, 44-річного померлого побив перехожий. Він раптово напав на учасника ООС і завдав йому кілька ударів руками та ногами, зокрема у голову, і намагався втекти з місця події.

За попередніми даними, у момент нападу підозрюваний перебував у стані алкогольного сп’яніння. Фігуранту справи 24 роки, він народився у Кропивницькому, а на Київщині працював у кав’ярні.

Також відомо, що молодик займається бойовими мистецтвами, а на батьківщині його звинувачують у грабежі.

24-річному уродженцю Кропивницького повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження). Йому загрожує від семи до 10 років позбавлення волі.

Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. У загиблого 44-річного чоловіка залишилося двоє дітей.

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