Пожар в Киеве — первые подробности пожара в Бортничах (ФОТО, ВИДЕО)

В Киеве во вторник, 19 октября, произошел пожар в квартире многоэтажки. В результате инцидента погиб один житель.

Пожар в Киеве произошла в микрорайоне Бортничи Дарницкого района на улице Харченко, 21 около 15.08.

Пытался спасти своих детей: в результате пожара в Киеве погиб мужчина / 7 фотографий

Возгорание произошло в одной из квартир на третьем этаже пятиэтажного дома.

На месте работала спасательная служба. Всех жителей и пострадавших оперативно эвакуировали с места происшествия.

По данным ГСЧМ, огонь из двухкомнатной квартиры распространился на общий коридор. Поэтому существовала угроза для жителей дома.

Во время тушения огня сотрудники спасательной службы обнаружили в горящем коридоре на третьем этаже мужчину без сознания.

Пострадавшего сразу вынесли на улицу и передали медицинским работника. Однако, к сожалению, спасти его не удалось.

Впоследствии жена погибшего рассказала, что муж узнал о пожаре и бросился спасать своих двоих детей из квартиры на пятом этаже. Однако добраться до дома он так и не смог.

Двух детей спасатели с помощью автолестницы все-таки спасли. Также из дома эвакуировали семь человек, среди которых была женщина с маленьким ребенком.

Очевидцы пожара распространили в соцсетях видео возгорания. На кадрах видно, как густой дым вырывается из окна горящей квартиры.

Пожар был ликвидирован на площади 60 кв. м в 16.25. Всего к ликвидации были привлечены четыре единицы пожарно-спасательной техники, а также 15 человек.

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Причину возникновения пожара теперь будут устанавливать правоохранители.

14 октября в Киеве загорелось здание возле Института урологии. Загорелась крыша двухэтажного недействующего здания.

Спасатели объясняли, что существовала угроза распространения огня на восьмиэтажное здание, расположенное рядом.

Во время тушения пожара эвакуировали 15 человек на безопасное расстояние. Жертв и пострадавших в результате инцидента не было.