У Києві сталася пожежа у квартирі однієї із багатоповерхівок через пральну машину. Під час гасіння рятувальники виявили тіло 80-річного чоловіка.

Пожежа у Києві виникла у вівторок, 12 жовтня, близько 22.45 на проспекті Науки в Голосіївському районі міста.

За інформацією рятувальників, загоряння сталося у квартирі на третьому поверсі дев’ятиповерхового будинку.

Як попередньо встановили співпрацівники ДСНС, вогонь спалахнув у пральній машині. Внаслідок чого полум’я за лічені хвилини охопило ванну кімнату, а потім – коридор квартири.

Окрім того, під час гасіння пожежі рятувальники виявили мертве тіло 80-річного чоловіка.

Загиблий перебував у лежачому положені в напрямку до виходу з квартири.

На місці пожежі працювало чотири одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та близько 15 осіб особового складу підрозділів Головного управління.

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Займання вдалося повністю ліквідувати о 23.12. Правоохоронці наразі з’ясовують причину пожежі та обставини смерті чоловіка.

Також 12 жовтня у центрі Києва спалахнула пожежа – горів дах житлового будинку. Загорання виникло за адресою Костельна, 2В.

За даними ЗМІ, пожежа виникла саме у тому будинку, на даху якого у 2017-му намагався сховатися від правоохоронців екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі.