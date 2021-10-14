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Анастасія Рогожінська |

Дим піднявся в небо: у Києві загорілася будівля біля Інституту урології

Дим піднявся в небо: у Києві загорілася будівля біля Інституту урології

У четвер, 14 жовтня, у Києві загорілася двоповерхова недіюча будівля. Під час гасіння полум’я евакуювали 15 людей.

Пожежа у Києві стався в Шевченківському районі на вулиці Винниченка 9А близько 13.13.

Пожежа у Києві – перші подробиці пожежі біля Інституту урології (ФОТО)
Пожежа у Києві – перші подробиці пожежі біля Інституту урології (ФОТО)
Пожежа у Києві – перші подробиці пожежі біля Інституту урології (ФОТО)
Пожежа у Києві – перші подробиці пожежі біля Інституту урології (ФОТО)
Пожежа у Києві – перші подробиці пожежі біля Інституту урології (ФОТО)
Пожежа у Києві – перші подробиці пожежі біля Інституту урології (ФОТО)
Пожежа у Києві – перші подробиці пожежі біля Інституту урології (ФОТО)
Пожежа у Києві – перші подробиці пожежі біля Інституту урології (ФОТО)
Пожежа у Києві – перші подробиці пожежі біля Інституту урології (ФОТО)
Пожежа у Києві – перші подробиці пожежі біля Інституту урології (ФОТО)
Пожежа у Києві – перші подробиці пожежі біля Інституту урології (ФОТО)
Пожежа у Києві – перші подробиці пожежі біля Інституту урології (ФОТО)
Пожежа у Києві – перші подробиці пожежі біля Інституту урології (ФОТО)
Пожежа у Києві – перші подробиці пожежі біля Інституту урології (ФОТО)
Пожежа у Києві – перші подробиці пожежі біля Інституту урології (ФОТО)
Пожежа у Києві – перші подробиці пожежі біля Інституту урології (ФОТО)
Дим піднявся в небо: у Києві загорілася будівля біля Інституту урології / 8 фотографий

Рятувальники, приїхавши на місце події, виявили, що загорівся дах двоповерхової недіючої будівлі.

За даними ДСНС, існувала загроза поширення вогню на восьмиповерхову будівлю, що розташована поруч.

Під час гасіння пожежі евакуювали 15 осіб на безпечну відстань. За попередніми даними, жертв та постраждалих внаслідок інциденту немає.

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Відомо, що за адресою вулиця Винниченка 9А розташований Інститут урології НАМН. У соцмережах вже поширили відео з місця пожежі.

На кадрах видно, як клуби чорного диму охоплюють територію, на якій розташована будівля навчального закладу.

Станом на 14.14 пожежу локалізовано на площі 500 кв. м.

На місці працюють сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 30 чоловік особового складу.

Правоохоронці встановлюватимуть причину загоряння.

12 жовтня у Києві сталася пожежа у квартирі однієї із багатоповерхівок через пральну машину, яка загорілася.

Окрім того, під час гасіння рятувальники виявили тіло 80-річного чоловіка біля виходу з приміщення.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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