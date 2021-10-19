Пожежа у Києві – перші подробиці пожежі у Бортничах (ФОТО, ВІДЕО)

У Києві у вівторок, 19 жовтня, сталася пожежа у квартирі багатоповерхівки. Внаслідок інциденту загинув один житель.

Пожежа у Києві сталася у мікрорайоні Бортничі Дарницького району на вулиці Харченка, 21 близько 15.08.

Намагався врятувати своїх дітей: внаслідок пожежі у Києві загинув чоловік / 7 фотографий

Загоряння сталося в одній з квартир на третьому поверсі п’ятиповерхового будинку.

На місці працювала рятувальна служба. Усіх жителів та постраждалих оперативно евакуйовували з місця події.

За даними ДСНС, вогонь з двокімнатної квартири розповсюдився на загальний коридор. Тому існувала загроза для жителів будинку.

Під час гасіння вогню співробітники рятувальної служби виявили у палаючому коридорі на третьому поверсі чоловіка без свідомості.

Постраждалого одразу винесли на вулицю та передали медичним працівника. Однак, на жаль, його врятувати не вдалося.

Згодом дружина загиблого розповіла, що чоловік дізнався про пожежу та кинувся рятувати своїх двох дітей з квартири на п’ятому поверсі. Проте дістатися до помешкання він так і не зміг.

Двох дітей рятувальники за допомогою автодрабини все-таки врятували. Також з будинку евакуювали сімох людей, серед яких була жінка з маленькою дитиною.

Очевидці пожежі поширили у соцмережах відео загоряння. На кадрах видно, як густий дим виривається з вікна палаючої квартири.

Пожежу було ліквідовано на площі 60 кв. м о 16.25. Загалом до ліквідації було залучено чотири одиниці пожежно-рятувальної техніки, а також 15 осіб.

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Причину виникнення пожежі тепер встановлюватимуть правоохоронці.

14 жовтня у Києві загорілася будівля біля Інституту урології. Загорівся дах двоповерхової недіючої будівлі.

Рятувальники пояснювали, що існувала загроза поширення вогню на восьмиповерхову будівлю, що розташована поруч.

Під час гасіння пожежі евакуювали 15 осіб на безпечну відстань. Жертв та постраждалих внаслідок інциденту не було.