В Италии жестоко убили 49-летнюю украинку. По данным полиции, в преступлении подозревают ее бывшего возлюбленного.

59-летний Эцио Галеси и 49-летняя Елена Казанова расстались около года назад. В тот вечер мужчина встретил ее в магазине, расположенном в провинции Брешиа. Женщина проживала здесь последние 15 лет.

По данным итальянских СМИ, Галеси подкараулил Казанову возле ее дома. Когда она парковала автомобиль, он подошел и разбил стекло транспортного средства.

Однако это не успокоило правонарушителя. Он поднял молоток и несколько раз ударил им по голове свою бывшую возлюбленную. Она умерла на месте трагедии от сильных ударов.

Соседи подняли тревогу сразу как услышали крики Елены. После случившегося 59-летний мужчина сам обратился к соседям женщины, чтобы они вызвали полицию.

Елена Казанова после расставания с Эцио Галеси завела новые отношения. СМИ выдвигают версию, что убийство могло произойти на почве ревности. После содеянного мужчина сознался в преступлении, заявив, что в тот момент он хотел убить свою бывшую девушку.

Источник: TgCom24