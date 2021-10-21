В Італії жорстоко вбили 49-річну українку. За даними поліції, у злочині підозрюють її колишнього коханого.

59-річний Еціо Галесі та 49-річна Олена Казанова розійшлися близько року тому. Того вечора чоловік зустрів її в магазині, розташованому в провінції Брешія. Жінка проживала тут останні 15 років.

За даними італійських ЗМІ, Галесі чатував Казанову біля її будинку. Коли вона паркувала автомобіль, він підійшов та розбив скло транспортного засобу.

Однак це не заспокоїло правопорушника. Він підняв молоток та декілька разів ударив ним у голову своїй колишній коханій. Вона померла на місці трагедії від сильних ударів.

Сусіди підняли тривогу одразу після того, як почули крики Олени. Після скоєного 59-річний чоловік сам звернувся до сусідів жінки, щоб вони викликали поліцію.

Олена Казанова після розставання з Еціо Галесі мала нові стосунки. ЗМІ висувають версію, що вбивство могло статися на ґрунті ревнощів. Після скоєного чоловік зізнався у злочині, заявивши, що в той момент він хотів вбити свою колишню дівчину.

Джерело: TgCom24