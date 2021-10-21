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Дмитро Кудрявцев |

На Тернопольщине во время ремонтных работ обнаружили человеческие останки

ремонт дорог

Сотрудники коммунальных служб во время ремонта дороги обнаружили на Тернопольщине человеческие останки.

Инцидент произошел у трассы, которая проходит через село Городище Козивского района, сообщили в пресс-службе местного управления полиции.

По предварительным данным, останки принадлежат человеку, погибшему во время Второй мировой войны.

В частности, местные жители рассказали, что неподалеку от села проходила линия фронта и располагались оборонительные траншеи.

Кости доставили в Тернополь для экспертизы, которая должна подтвердить или опровергнуть догадку, что останки были погребены еще во времена Второй мировой.

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Заведено уголовное дело по ч.1 ст.115 (Убийство с пометкой биологическая смерть) УК Украины.

Правоохранители уже оповестили сотрудников облцентра охраны и исследования памятников культурного наследия.

Источник: Нацполиция

Фото: Dreamstime

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