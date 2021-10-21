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Дмитро Кудрявцев |

На Тернопільщині під час ремонтних робіт виявили людські рештки

ремонт дорог

Співробітники комунальних служб під час ремонту дороги виявили на Тернопільщині людські рештки.

Інцидент стався біля траси, яка проходить через село Городище Козівського району, повідомили у прес-службі місцевого управління поліції.

За попередніми даними, рештки належать людині, яка загинула під час Другої світової війни.

Зокрема, місцеві жителі розповіли, що неподалік від села проходила лінія фронту і розташовувалися оборонні траншеї.

Кістки доставили до Тернополя для експертизи, яка повинна підтвердити або спростувати гіпотезу, що останки були поховані ще за часів Другої світової.

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Заведено кримінальну справу за ч.1 ст.115 (Вбивство з позначкою біологічна смерть) КК України.

Правоохоронці вже сповістили співробітників облцентру охорони та дослідження пам’яток культурної спадщини.

Джерело: Нацполіція

Фото: Dreamstime

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