В Кировоградской области двух военнослужащих медицинской роты полка Скеля подозревают в пытках, избиении и незаконном удержании двух сослуживцев.

По данным следствия, одному из пострадавших нанесли тяжкие травмы, другого удерживали в изоляции почти сутки.

Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

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Что известно об избиении военнослужащих

По данным следствия, инцидент произошел в мае 2026 года. Двух военнослужащих после выписки из больницы из-за нарушения установленного режима направили в медицинскую часть подразделения.

Следователи установили, что после этого двое военных из медицинской роты решили самостоятельно наказать сослуживцев за нарушение дисциплины.

По информации ГБР, подозреваемые нанесли потерпевшим многочисленные удары, после чего заперли их в хозяйственной постройке, где продолжили издевательства.

Один из военнослужащих потерял сознание. Его госпитализировали с черепно-мозговой травмой, переломом носовой кости и другими телесными повреждениями.

Другого потерпевшего, по данным следствия, незаконно удерживали еще почти сутки. Впоследствии его также доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, многочисленными ушибами и гематомами.

Какое наказание грозит подозреваемым

Обоих фигурантов задержали. Им сообщили о подозрении по статьям о пытках и нарушении уставных правил взаимоотношений между военнослужащими, сопровождавшемся избиением и издевательствами над несколькими лицами.

Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 10 лет лишения свободы.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей.

В ГБР отметили, что досудебное расследование продолжается. Также следователи проверяют отдельные сообщения о возможных случаях ненадлежащего обращения с военнослужащими в местах дислокации и обучения полка Скеля.

Процессуальное руководство по делу осуществляет Кировоградская специализированная прокуратура в сфере обороны Южного региона.

Напомним, ГБР обнародовало первые результаты расследования возможного насилия в 425-м отдельном штурмовом полку Скеля.

Правоохранители задержали и сообщили о подозрении военнослужащему подразделения.

Следствие расследует два эпизода избиения, произошедших в Харьковской области.

Командование Сухопутных войск ВСУ заявило, что содействует проведению полной и объективной проверки информации в отношении 425-го отдельного штурмового полка Скеля и оказывает всю необходимую поддержку уполномоченным органам.

Ранее Государственное бюро расследований возбудило уголовное дело по факту возможного применения пыток, обустройства мест лишения свободы и превышения полномочий в 425-м отдельном штурмовом полку Скеля.

Проверка уже начата, а мониторинговая группа Офиса омбудсмена срочно выехала на место.

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