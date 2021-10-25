В Тернопольской области следователи раскрыли убийство супругов, которое произошло в сентябре 1997 года. Полицейские выяснили, что убийцей оказался житель Тернополя 1964 года рождения.
Мужчина работал управляющим на ферме у своего дяди. Он узнал, что родственник едет в Киев, чтобы взять кредит на открытие завода, но племянника от семейного бизнеса в будущем хочет отстранить.
Разъяренный тернополянин решил отомстить за это дяде. Племянник посетил его дом с оружием, когда тот вернулся из рабочей поездки — в ночь на 21 сентября 1997 года.
Родственники пустили мужчину в дом — он расстрелял дядю и его жену, осуществив 12 выстрелов. После этого злоумышленник вынес из дома драгоценности, инсценировав ограбление, и скрылся с места происшествия.
Следователи Тернопольской области инкриминировали подозрение по факту умышленного убийства двух и более лиц (ч.2 п.1 ст.115 УК) мужчине 1964 года рождения. Однако меру пресечения не избирали в связи со смертью подозреваемого. Дело направили в суд.
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